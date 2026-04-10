Glada beskedet – Busanello kan spela mot Gais

Malmö FF har flera spelare borta till följd av skador.

Men mot Gais kommer Gabriel Busanello finnas tillgänglig.

– Han är redo, han är tillbaka i full träning, säger Miguel Ramírez till Expressen.

Malmö FF fick endast med sig en poäng mot nykomlingen Örgryte i premiärmatchen av allsvenskan. Pressen är därmed påtaglig inför hemmamötet mot Gais på söndag.

Inför det mötet kommer trion Jovan Milosavljevic, Bleon Kurtulus och Omar Krajina inte kunna medverka till följd av sjukdom, enligt MFF:s tränare Miguel Ramírez. Sedan tidigare är yttern Emmanuel Ekong indisponibel.

När det gäller lagkaptenen Anders Christiansen och nyförvärvet Janis Karabeljov råder det osäkerhet.

– Han har besvär med baksida lår. Vi får se hur det utvecklar sig och om han är redo eller inte, säger Ramirez till Expressen angående Christiansen.

När det det kommer till Karabeljov, som till skilland från AC deltog i lagets träning, är det en liknande historia.

– Han kände obehag i knät. Vi måste kolla upp det, menar Ramírez.

En som däremot är redo för spel är vänsterbacken Gabriel Busanello. Brassen har inte spelat sedan matchen. ot Varbergs BoIS i svenska cupen.

– Han är redo nu. Han är redo, han är tillbaka i full träning, avslutar Ramírez.