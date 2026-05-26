Klart: Förbundskaptenen förlänger – med veckor kvar till VM

Han tog sig an jobbet som förbundskapten för ett år sedan.

Nu har Jesse Marsch förlängt sitt avtal med Kanada.

Detta fram till 2030.

Under maj månad 2025 meddelade det kanadensiska fotbollsförbundet att man hade gjort klart med Jesse Marsch, 52, som ny förbundskapten.

Den amerikanska tränaren skrev då på ett avtal som sträckte sig över VM-slutspelet 2026.

Med ett par veckor kvar till premiären mot Bosnien och Hercegovina meddelar Kanada, via sina officiella kanaler, att man väljer att satsa på Marsch längre än så.

Under natten till tisdag har han nämligen signerat ett nytt kontrakt som sträcker sig över VM 2030, vilket är fyra år framåt.

Tidigare i sin karriär har Jesse Marsch tränat klubbar som RB Leipzig, RB Salzburg och Leeds United. Förutom Bosnien ställs Kanada mot Qatar och Schweiz i sin VM-grupp.