Vändningen – stjärnan uppges stanna i Liverpool

Han har sagts vara så gott som klar för en flytt till Juventus.

Nu stannar Alisson i Liverpool, enligt uppgifter.

Under den senaste tiden har italiensk media rapporterat att Liverpool-målvakten Alisson Becker är aktuell för en flytt till Juventus.

Så sent som i förrgår sades den 33-årige burväktaren vara inställd på att flytta till Turin oaktat om klubben säkrade en plats i Champions League eller ej, vilket man inte lyckades att göra.

Nu kommer dock motstridiga rapporter från Sky Sports. De skriver nämligen att den rutinerade målvakten väntas stanna kvar i England och Liverpool. Således ser han alltså ut att fullfölja det kontrakt som sträcker sig fram till sommaren nästa år.

Under sin tid i Liverpool står brassen noterad för 332 matcher i vilka han har hållit nollan i 137 gånger.

