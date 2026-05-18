Glädjebesked för Blåvitt: Duo finns med i derbytruppen

IFK Göteborg får förstärkning inför derbyt mot Örgryte.

Både Ramon Pascal Lundqvist och Max Fenger är tillbaka i matchtruppen.

Foto: Bildbyrån

IFK Göteborg har presenterat sin trupp till måndagens derby mot Örgryte – och där finns två efterlängtade namn med.

Anfallsstjärnan Max Fenger är tillbaka efter att ha missat de två senaste allsvenska matcherna. Även Ramon Pascal Lundqvist finns med i truppen. Mittfältaren har ännu inte gjort någon tävlingsmatch den här säsongen på grund av skadeproblem.

Samtidigt kvarstår flera spelare på Blåvitts skadelista, där bland andra Arbnor Mucolli och Lucas Kåhed fortsatt saknas.

Matchen startar 19.00 i kväll. Inför matchen ligger Blåvitt sist i tabellen, medan Örgryte återfinns på kvalplats.