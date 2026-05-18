Zlatan Ibrahimović repar inför expertrollen i VM.

Då passar svensken på att skicka en pik mot grannlandet.

– Norge ska vara glada att de är i VM, säger han i en reklamfilm från Fox.

Den svenska landslagsikonen Zlatan Ibrahimović har lagt skorna på hyllan och till VM 2026 som drar i gång om en knapp månad byter 44-åringen fotbollsplanen mot TV-studion. ”Ibra” kommer att agera VM-expert i amerikanska Fox Sports, tillsammans med bland annat Arsenal-legendaren Thierry Henry.

Inför världsmästerskapet har den amerikanska TV-kanalen publicerat en reklamkampanj på sociala medier där Ibrahimović till synes repar inför den nya expertrollen.

– Argentina har vunnit VM. Nej, det där låter inte bra. Frankrike har vunnit VM, säger han och fortsätter med att skicka en passning till bland annat ett av Sveriges närmsta grannländer.

– Japan, Mexiko och Norge ska vara glada att de är i VM, säger Ibrahimović med ett stort leende.

Pikar Kanada

Zlatan Ibrahimović spenderade två år i den amerikanska MLS-klubben LA Galaxy, något som uppenbarligen har satt sina spår. För inte nog med att den svenska landslagsikonen dissar Norge – han väljer även att skicka en känga till Kanada, som också står som värd för VM 2026 tillsammans med USA och Mexiko.

– Kanada… är värd till VM, säger ”Ibra” i reklamfilmen.

VM 2026 drar i gång den 11 juni och fortsätter till den 19 juli.