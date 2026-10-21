Glädjebeskedet: Ellingsen tillbaka i träning

AIK:s skadelista fortsätter att krympa.

Nu är Martin Ellingsen tillbaka i full träning.

Norrmannen väntar fortfarande på sin allsvenska debut.

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Ännu en spelare är tillbaka i AIK. På onsdagen meddelade klubben att mittfältaren Martin Ellingsen tränar fullt med laget igen.

Norrmannen kom till klubben inför säsongen 2024, men skador har gjort att han fortfarande inte har spelat någon allsvensk match. I augusti satt han på bänken mot Örgryte, men kort efter det skadade han underbenet.

Ellingsen är långt ifrån den enda som har kommit tillbaka de senaste veckorna. Både Taha Ayari och Lukas Bergquist har kommit tillbaka efter sina skador, och så har även backarna Charlie Pavey och Fredrik Nissen.

Dino Besirovic, Ibrahim Cissé, Kevin Filling, Adrian Helm, Sotirios Papagiannopoulos och Andreas Redkin är dock fortfarande skadade.

31-åringen sitter på ett avtal med AIK som löper ut efter den här säsongen.

På lördag möter AIK serieledaren Sirius på Studenternas IP.