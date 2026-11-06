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Foto: Bildbyrån

Glädjebeskedet för AIK – talangen tillbaka tidigare än väntat

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Daniel Karimi
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AIK får tillbaka Kevin Filling redan till söndagens match.
Knäskadan skulle egentligen hålla honom borta resten av säsongen.
– Han har jobbat som ett odjur, säger tränaren José Riveiro.

Foto: Bildbyrån

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I september meddelade AIK att Kevin Filling hade skadat knät och inte skulle spela mer i år. Nu är 17-åringen tillbaka i full träning, och han är redan aktuell inför söndagens match mot Häcken.

– Kevin är det maximala föredömet för en ungdom, en 17-åring. Hans mindset är enastående. Han har jobbat som ett odjur ”behind the scenes”, säger AIK-tränaren José Riveiro till Aftonbladet.

Innan skadan hade Filling gjort två mål och fyra assist på 17 matcher den här säsongen.

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