Sverige tackar av fem spelare efter Bosnien-matchen

Sverige tackar av fem landslagsprofiler på Strawberry Arena.

Tillsammans har de spelat 353 landskamper.

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Efter Nations League-matchen mot Bosnien-Hercegovina den 14 november ska Emil Forsberg, Robin Olsen, Viktor Claesson, Martin Olsson och Emil Krafth hyllas för sina insatser i landslaget. Krafth har nyligen meddelat landslagsledningen att han avslutar sin landslagskarriär.

– Det är spelare som har betytt mycket för svensk fotboll och som har skapat många fina blågula minnen. Vi ser fram emot att få hylla dem för deras insatser, säger landslagschefen Kim Källström till förbundets hemsida.

Forsberg har flest landskamper av de fem, 92 stycken. Därefter kommer Olsen med 79, Claesson med 74, Olsson med 56 och Krafth med 52.

Alla utom Claesson var med i EM 2016, VM 2018 och EM 2020, som spelades 2021. Claesson deltog i VM 2018 och EM 2020, och Olsson var dessutom med i EM 2012.

Matchen mot Bosnien-Hercegovina blir en gruppfinal i Nations League inför fullsatta läktare. Ceremonin hålls på innerplan ungefär tio minuter efter slutsignalen.