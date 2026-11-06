Stjärnan petad ur Englands trupp

Thomas Tuchel har presenterat Englands nya landslagstrupp.

Cole Palmer är inte med, och flera namnkunniga spelare har petats.

Se truppen nedan.

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Cole Palmer var en av de stora frågorna inför truppsläppet, men Chelseas stjärna har inte fått plats i Tuchels 25 man stora trupp.

Han är inte den enda som har petats. Även anfallarna Ollie Watkins, Jarrod Bowen och Noni Madueke har blivit utan plats, liksom mittfältarna Kobbie Mainoo, Adam Wharton och Jordan Henderson. Bakåt har försvararna Nico O’Reilly och Dan Burn petats.

Dessutom saknas Bukayo Saka, Reece James, John Stones och Tino Livramento på grund av skador. Marcus Rashford som nyligen kommit tillbaka från skada finns inte heller med.

Två debutanter får dessutom plats: Fulhams Josh King samt Dortmunds Jobe Bellingham, som är Jude Bellinghams lillebror.

Värt att notera är att Liverpools unga talang Rio Ngumoha får chansen igen.

För Palmer blir det ännu ett tungt besked. Han var inte med i VM-truppen i somras men blev kallad till förra samlingen. Då fick han dock lämna återbud på grund av skada, och nu nobbas han igen.

Inte heller Phil Foden finns med, trots att han har visat bättre form den senaste tiden. Så sent som den 20 oktober gjorde han hattrick när Manchester City vann med 5–1 mot AEK Aten i Champions League.



Även Madueke har visat fin form på sistone, och han har tidigare varit uttagen i flera av Tuchels trupper. I Arsenals senaste match, mot Slavia Prag i Champions League, gjorde han 1–0-målet. Den 18 oktober var det också han som bröt dödläget sent mot Nottingham Forest och avgjorde matchen, efter att det stått 0–0 i över 80 minuter.

Englands trupp:

Målvakter:

Jordan Pickford

Jason Steele

James Trafford

Försvarare:

Jarrad Branthwaite

Marc Guéhi

Lewis Hall

Ezri Konsa

Jarell Quansah

Djed Spence

Trent Alexander-Arnold

Ben White

Mittfältare/Anfallare:

Elliot Anderson

Jude Bellingham

Eberechi Eze

James Garner

Jobe Bellingham

King

Myles Lewis-Skelly

Declan Rice

Dominic Calvert-Lewin

Morgan Gibbs-White

Anthony Gordon

Harry Kane

Rio Ngumoha

Morgan Rogers