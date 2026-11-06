Mourinhos omöjliga önskan inför toppmötet

José Mourinho följer helgens toppmöte i La Liga med stort intresse.

Real Madrids tränare vet precis vad han hoppas på.

– Jag hoppas att båda lagen förlorar, men det är inte möjligt, säger han.

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På söndag tar Atlético Madrid emot serieledande Barcelona i omgångens stormatch. Barcelona har 30 poäng, två fler än Atlético, medan Real Madrid ligger trea med 27 poäng.

Inför lördagens bortamatch mot Valencia fick José Mourinho frågan vilket lag han håller på i toppmötet. Enligt den spanska tidningen Sport var svaret rakt.

– Barcelona eller Atlético Madrid? Jag hoppas att båda lagen förlorar, men det är inte möjligt. Det är enkelt för mig, för vi vet att ett av lagen, eller båda, inte kommer att ta alla poäng i den här omgången.

Mourinho pratade också om sitt eget lag. Han är nöjd med förmågan att vända underlägen, men vill se bättre starter på matcherna.

– Att vända ett resultat kräver tro på den egna förmågan, sammanhållning i gruppen, vänskap mellan spelarna, en stark bänk och att man vet värdet av tröjan man bär. Men det har också en negativ sida. Vi måste jobba med det här och hitta en större stabilitet när det gäller att starta matcherna bra. Vi har fortfarande mycket arbete framför oss.