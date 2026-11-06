Klart: Lindstedt lämnar AIK

Olivia Lindstedt lämnar AIK när kontraktet går ut vid årsskiftet.

– Jag har verkligen njutit av att bära AIK-tröjan, säger hon.

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Olivia Lindstedt kom till AIK på lån från FC Rosengård sommaren 2022, och övergången blev permanent inför säsongen 2024. Sedan dess har hon gjort 111 tävlingsmatcher och tre mål i den svartgula tröjan. Nu väljer klubben att inte förlänga hennes kontrakt, som går ut den 31 december.

– Olivias tid i AIK har varit dramatisk och hon är en av få spelare som varit med på hela resan, från degradering i Damallsvenskan, till uppflyttning, kvalspel för att hålla oss kvar och nu till att på allvar vara ett lag att räkna med. Hon är en otroligt uppskattad lagkamrat som bidrar på många olika plan och därför är det ett extra jobbigt beslut när vi nu väljer att inte erbjuda en förlängning, säger sportchefen Zinar Spindari till klubbens hemsida.

25-åringen tackar klubben.

– Jag har verkligen njutit av att bära AIK-tröjan och klubben kommer alltid att ha en stor plats i mitt hjärta. Jag är också oerhört tacksam för alla lagkamrater, ledare och supportrar som har gjort min tid i klubben så speciell. Tack AIK, säger hon.

Lindstedt debuterade i Damallsvenskan för FC Rosengård 2020, då hon byttes in för Caroline Seger.

AIK har två omgångar kvar av säsongen i Damallsvenskan.