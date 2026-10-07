Glädjebeskedet i AIK:s skadekaos: Duon är tillbaka

Mitt i ett historiskt skadekaos får AIK nu en efterlängtad ljusglimt.

Taha Ayari och Lukas Bergquist gör comeback i träning.

Men klubbens skadelista är fortfarande lång.

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Det har varit en extrem skadesäsong i AIK. Fram till slutet av augusti hade klubben noterat svindlande 73 skadefall, betydligt mer än de 50 som kalkyleras som normalt för en hel säsong enligt Uefa-studier. Mitt i skadekaoset får ”Gnaget” nu ett efterlängtat besked.

Under onsdagen meddelade AIK att både Taha Ayari och Lukas Bergquist återigen kör för fullt med laget på träningarna.

Ayari har varit borta från allsvensk spel sedan den 27 juli på grund av en underbensskada. För Bergquists del har det handlat om en kortare frånvaro efter att han klev av mot Västerås SK den 12 september. Huruvida duon är redo för spel redan till helgens möte med Brommapojkarna återstår att se.

Foto: Bildbyrån

Lång väg kvar

Även om beskedet ger en välkommen avlastning är AIK:s skadelista fortfarande lång.

Dino Besirovic, Ibrahim Cissé, Adrian Helm, Fredrik Nissen, Charlie Pavey, Sotirios Papagiannopoulos, Andreas Redkin, Kevin Filling och Diogo Tomas är alla fortsatt otillgängliga för spel.

För att förhindra nya skadekaos vidtar AIK flera åtgärder. Förutom nya tränarrekryteringar skrotar man även det traditionella utlandslägret.