Glädjebeskedet: MFF-stjärnan tränar för fullt

Erik Botheim tvingades bryta i matchen mot Mjällby.

Under onsdagen var den norske anfallaren i full träning med Malmö FF.

Det rapporterar lokaltidningen Sydsvenskan.

Under Malmö FF:s match mot Mjällby tvingades Erik Botheim kliva av tidigt i den andra halvleken. Förklaringen till att norrmannen bröt var yrsel.

Under onsdagens träning var Botheim tillbaka i träning. MFF-forwarden tränade fullt ut under passet, rapporterar lokaltidningen Sydsvenskan.

Samtidigt som det var positiva besked från Botheim finns det orosmoln kring Taha Ali och Otto Rosengren. Även Ali behövde bryta mot Mjällby och Sydsvenskan rapporterar att han saknades under onsdagens träning.

Rosengren deltog under passet men tvingades kliva av i förtid efter ett samtal med klubbens naprapat.

Härnäst ställs Malmö FF mot BK Häcken. Matchen drar i gång 16.30 på söndag.