Glädjebeskedet: Pascal Lundqvist tillbaka i full träning

Han har varit borta hela säsongen.

Nu tränar Ramon Pascal Lundqvist för fullt igen.

Inför årets säsong stod det inte klart när Ramon Pascal Lundqvist skulle vara tillbaka i träning och spel för sitt IFK Göteborg.

Nu har det passerat fem månader, där yttern inte har gjort något framträdande i matchsammanhang. I dag gjorde han dock sitt andra raka fulla träningspass med resten av laget.

– Det känns jävligt bra. Jag har saknat att spela fotboll, säger Pascal Lundqvist till Fotbollskanalen.

Kring tiden utanför planen, som har varit lång, säger Ramon Pascal Lundqvist följande:

– Först och främst har det varit jobbigt att inte kunna hjälpa laget. Men även personligt har det varit jobbigt.

– Jag tror jag varit här på Kamratgården mer än jag varit hemma senaste halvåret. Så alla på ”KG” har hjälpt och stöttat mig. Det är en bra grupp vi har, så det är där jag hittar glädjen, avslutar 29-åringen.