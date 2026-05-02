Goitom om motståndet: ”Har inte ändrats på tio år”

Degerfors tar emot BK Häcken under lördagen.

Hemmalagets tränare Henok Goitom ser fram emot drabbningen.

Degerfors kryssade senast mot nykomlingen Örgryte IS. Under lördagen tar de emot BK Häcken på Stora Valla.

Degerfors huvudtränare Henok Goitom tycks ha bra koll på motståndarna från Hisingen.

– Deras spelsätt har nog inte ändrats på tio år, så vi vet ungefär vad vi kan förvänta oss. Häcken har alltid bra ytterbackar som vill fylla på i offensiven och sen är det även ett lag som gillar att flytta upp spelare i offensivt straffområde. Det måste vi få stopp på och sen se till att vi kan såra dem med vår offensiv, säger Goitom till lokaltidningen Värmlands Folkblad.

Tidigare har Stora Valla fått kritik för underlaget och inför hemmapremiären var det oklart om det ens skulle gå att spela. Nu väntar betydligt bättre väder och förutsättnignarna är goda.

– Mattan ser lite bättre ut än innan, konstaterar Goitom.

Matchen mellan Degerfors och Häcken startar 15.00.