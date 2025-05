Göteborg upprättar polisanmälan – för hotfullt sociala medier-inlägg

IFK Göteborg har upprättat en polisanmälan.

Detta med anledning av ett hotfullt sociala medier-inlägg mot en anställd i klubben.

Det skriver Expressen.

Efter en minst sagt kaosartad match mot Öster på Gamla Ullevi, som innebar tre raka allsvenska förluster, studsade IFK Göteborg tillbaka och besegrade Degerfors under måndagskvällen.



Det är dock inte bara strålande sol i Blåvitt-lägret, då säkerhetsansvarige Jonas Arlmark bekräftar att klubben har upprättat en polisanmälan efter matchen.



Detta med anledning av ett hotfullt sociala medier-inlägg mot en anställd i klubben som publicerades under måndagen – och senare blev raderat.



Inlägget blev publicerat under måndagen, och blev sedermera raderat.



– Vi har varit i kontakt med polisen med anledning av inlägget, säger Arlmark till Expressen och bekräftar att klubben gjort en polisanmälan.



Det är inte den första gången IFK Göteborg behandlar hot, indirekta som direkta, under detta åt. Tidigare i år slog Blåvitt larm kring just detta på klubbens årsmöte.