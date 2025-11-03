Granath bekräftar erbjudande: ”Det stämmer”
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Villiam Granath, 27, har varit en kugge för Halmstad i år.
Nu bekräftar spelaren själv att han fått erbjudande från en klubb och kan lämna efter säsongen.
– Det stämmer helt klart, men jag har inte tagit något beslut och trivs jättebra i Halmstad också, säger Villiam Granath till Hallandsposten.
Villiam Granath har varit en betydande spelare för Halmstad BK under årets allsvenska säsong och sitter på utgående kontrakt. Förra veckan kunde Sportbladet delge att 27-åringen har fått intresse från polska klubben Korona Kielce.
Granath har själv bekräftat för Hallandsposten att ett nytt erbjudande har kommit från den polska klubben.
– Jag har fokuserat på mitt hela tiden och låtit min agent jobba på grejerna utanför fotbollen. Det stämmer helt klart, men jag har inte tagit något beslut och trivs jättebra i Halmstad också, säger han till Hallandsposten.
Spelaren själv är hemlighetsfull om sin framtid.
Den här artikeln handlar om: