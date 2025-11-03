Granath bekräftar erbjudande: ”Det stämmer”

Villiam Granath, 27, har varit en kugge för Halmstad i år.

Nu bekräftar spelaren själv att han fått erbjudande från en klubb och kan lämna efter säsongen.

– Det stämmer helt klart, men jag har inte tagit något beslut och trivs jättebra i Halmstad också, säger Villiam Granath till Hallandsposten.

Foto: Bildbyrån

Villiam Granath har varit en betydande spelare för Halmstad BK under årets allsvenska säsong och sitter på utgående kontrakt. Förra veckan kunde Sportbladet delge att 27-åringen har fått intresse från polska klubben Korona Kielce.

Granath har själv bekräftat för Hallandsposten att ett nytt erbjudande har kommit från den polska klubben.

– Jag har fokuserat på mitt hela tiden och låtit min agent jobba på grejerna utanför fotbollen. Det stämmer helt klart, men jag har inte tagit något beslut och trivs jättebra i Halmstad också, säger han till Hallandsposten.

Spelaren själv är hemlighetsfull om sin framtid.