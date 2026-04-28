Granath med gol dell’ex mot HBK: ”Var väl skrivet”

Under vintern bytte Villiam Granath Halmstads BK mot Mjällby AIF.

I går gjorde han mål mot sin gamla klubb.

– Det var en speciell känsla, säger han till BLT.

I går ställdes de regerande mästarna Mjällby AIF mot Halmstads BK i allsvenskans femte omgång.

Där skulle Jacob Bergström göra 1-0 för Blekinge-klubben drygt tio minuter in i den andra halvleken innan Villiam Granath – som lämnade HBK för Mjällby under vintern, chippade in det avgörande målet med sex minuter kvar att spela. Det var även 27-åringens första allsvenska mål för laget från Listerlandet.

– Den funkar ofta för mig, chippen, förklarar Granath för BLT och berättar om känslorna inför matchen mot sina gamla lagkamrater:

– Jag var faktiskt lite nervös i början där. Men sen släppte det ganska snabbt och det var skoj att spela mot sina gamla lagkamrater. Man tände väl till lite extra kanske.

Om målet, som han inte valde att fira, menar Granath att han hade det på känn.

– Det var väl skrivet redan innan, haha. Det var en speciell känsla, avslutar wingbacken.

Mjällby AIF har, efter fem matcher, tagit sju poäng. HBK har tagit två och är just nu tabelljumbo.

