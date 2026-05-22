Alexander Johansson, 16, har fått en drömstart i IFK Stocksund.

Nu kan FotbollDirekt avslöja att IK Sirius och BK Häcken visar intresse för talangen.

Redan som 15-åring debuterade Alexander Johansson för IFK Stocksund i Ettan Norra säsongen 2024. I år har han fått en smakstart och svarat för tre mål och två assist på åtta matcher. I april utsågs mittfältstalangen till månadens talang efter sin starka inledning.

Nu kan FotbollDirekt avslöja att Johansson uppvaktas av de allsvenska serieledarna IK Sirius. Även tabelltrean BK Häcken visar intresse för honom. Enligt uppgifter till FD ska båda klubbarna ha tagit kontakt med IFK Stocksund kring Johansson.

16-åringens kontrakt med Stocksund sträcker sig till och med säsongen 2028.

Johansson har representerat Sverige på U15- och U16-nivå där han noteras för tre mål. Johansson blev nyligen uttagen i U17-landslaget.

IFK Stocksund ligger på en 16:e plats i Ettan Norra.