Pep Guardiola belönas med staty: ”Avtryck i klubbens DNA”

Pep Guardiola lämnar Manchester City efter tio år.

Nu hyllas han med en egen staty och en läktare.

Under fredagen kom beskedet att Pep Guardiola lämnar Manchester City efter tio år i klubben. Nu kan Manchester-klubben bekräfta att han belönas med en staty som ska stå utanför Etihad Stadium, som ett minne av den framgångsrika tiden.

Statyn kommer stå utanför den nybyggda norra läktaren som i samma veva byter namn till ”The Pep Guardiola Stand”.

– Pep har satt ett outplånligt avtryck i klubbens DNA. Ett avtryck som handlar lika mycket om sättet han vann på som alla troféer han lyfte, säger Manchester Citys ägare Sheikh Mansour i klubbens officiella uttalande.

Klubbordföranden Khaldoon Al Mubarak:

– Pep Guardiola-läktaren och statyn utanför den kommer att säkerställa att hans arv för alltid är en del av den här fotbollsklubben, staden Manchester och engelsk fotboll, säger han.

Den nyutbyggda läktaren får plats för över 7 000 nya åskådare och ska ha premiär i samband med Guardiolas sista match som City-tränare mot Aston Villa på söndag.