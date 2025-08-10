Guide: Så ser du heta derbyt mellan AIK och Djurgården

AIK tar emot ärkerivalen Djurgårdens IF.

Matchen spelas på Strawberry arena i Solna och startar klockan 14:00.

Under söndagseftermiddagen är det dags för säsongens andra tvillingderby mellan AIK och Djurgården. Årets första möte, som spelades på 3Arena i början av maj, slutade 1–1 efter ett sent kvitteringsmål av gästande AIK.

För femteplacerade ”Gnaget” är söndagens match en möjlighet att haka på i toppstriden och gå om Malmö FF på fjärdeplatsen. Djurgården, å andra sidan, kan gå om IFK Göteborg och upp på en sjundeplats i tabellen vid en seger (om ”Blåvitt” förlorar Göteborgsderbyt mot Gais under måndagen).

Det glödheta Stockholmsderbyt streamas på HBO Max. Sändningen startar klockan 13:29 och inleds med en halvtimmes studioprat direkt från Strawberry arena. TV4-prenumeranter med paketet Sport Fotboll kan även streama matchen via TV4-play.

