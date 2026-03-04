Guidetti bekräftar – fick erbjudande från MFF

Sommaren 2022 återvände John Guidetti till Sverige.

Nu bekräftar anfallen att det hade kunnat bli en flytt till Malmö FF

– De kom med ett helt fantastiskt erbjudande, säger han till Aftonbladet.

Foto: Bildbyrån

John Guidetti fick inget förlängt kontrakt med AIK efter fjolårssäsongen. Istället har 33-åringen fått en roll som expert på Aftonbladet.

Anfallaren bekräftar nu för sin nya arbetsgivare att han hade kunnat hamna i Malmö FF istället för Solnaklubben.

– Det var nära, absolut. De visade jättemycket respekt och därför visar jag respekt tillbaka. De kom med ett helt fantastiskt erbjudande, men nånstans ville jag till AIK, säger han under en frågestund med tidningens läsare.

Att kunna flytta hem till Stockholm var en bidragande faktor till att det blev Gnaget för Guidetti.

– Om jag skulle flytta hem så kändes det snopet att bo sex timmar från Stockholm, menar han.

John Guidetti har representerat klubbar som Feyenoord, Celtic och Celta Vigo under sin utlandskarriär. Han är noterad för tre mål på 29 landskamper för Sverige.



