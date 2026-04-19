Guidettis utspel: ”Besara hade inte startat mer än två matcher i AIK förra året”

Nahir Besara prisades i fjol som allsvenskans MVP.

Ändå tror inte John Guidetti att Hammarbys mittfältsstjärna gjort succé i AIK föregående säsong.

– Jag är nästan hundra procent säker på att Besara förra året i AIK inte fått starta mer än två matcher med tanke på sättet som vi spelade fotboll på, säger förre landslagsanfallaren i sin egen podcast ”Alla andra kan gå hem”.

Foto: Bildbyrån

John Guidetti har pensionerat sig som elitfotbollsspelare och har i stället hoppat på ett expertjobb för TV4 samtidigt som han gått till division 4-klubben Rinkeby United med vännerna Erkan Zengin, Alexander Milosevic och Stefan Silva i laget.

Men den förra landslagsanfallaren som lirade såväl EM 2016 som VM 2018 har också startat en egen podcast.

I fredags hade ”Alla andra kan gå hem” premiär med Albin Ekdal som gäst.

Duon tokhyllar Nahir Besara som ”allsvenskans Sergio Busquets”, en spelare som alltid tar rätt beslut på planen.

Ändå menar John Guidetti att Hammarbys kapten och mittfältsstjärna som i fjol utsågs till hela allsvenskans MVP (mest värdefulla spelare) inte alls gjort samma succé i det AIK förra året som blev Guidettis sista säsong som elitfotbollsspelare.

– Nu hade vi en extremt speciell tränare (Mikkjal Thomassen). Alla spelar på olika sätt. Besara är en av allsvenskans bästa spelare, men jag är nästan hundra procent säker på att Besara förra året i AIK inte fått starta mer än två matcher med tanke på sättet som vi spelade fotboll på, säger han i podcasten varpå Albin Ekdal fyller i:

– Ni var inte bästa kompisar, säger Ekdal och syftar på relationen mellan Guidetti och Thomassen.

Ekdal som efter förra årets säsong med Djurgården också la skorna på hyllan förstår Guidettis resonemang.

– Besara hade inte varit lika dominant i AIK förra året, men det håller han nog också själv med om.

Beefen med Daniel Stensson: ”Hade extremt svårt för honom”

En annan spelare som nämns i podcasten är Daniel Stensson, Djurgårdens centrala mittfältare. Guidetti avslöjar nu att Stensson inte var en personlig favorit.

– Jag hade svårt för honom, extremt svårt för honom hade jag… och jag är nog kanske inte den enda.

Ekdal försvarar sin förre lagkamrat i Djurgården.

– Stensson är relativt osympatisk och oskön på planen många gånger, precis som du, säger Ekdal och pikar sin nära vän Guidetti.

Lyssna på podcasten här!