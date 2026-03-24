Gustafsson om Agbonifos status: ”Inte redo att prestera”

Jeremy Agbonifo är osäker till premiären i allsvenskan.

Skador, sjukdom och utebliven träning gör att BK Häcken inte vet när yttern är redo för spel.

När allsvenskan närmar sig är läget oklart kring BK Häckens Jeremy Agbonifo. Den 20-årige yttern, som nyligen anslöt till BK Häcken på lån från franska Lens, har haft en tuff period med både skadekänningar och sjukdom.

Under veckan tvingades han lämna återbud till U21-landslagets EM-kvalmatcher efter problem med ett knä. Samtidigt har han haft en längre period utan kontinuerlig träning, vilket ytterligare försvårar hans väg tillbaka.

– Det är ganska många grejer runt honom just nu som gör att han inte är redo att prestera på planen, säger tränaren Jens Gustafsson till Fotbollskanalen.

Häcken ställs mot Brommapojkarna i den allsvenska premiären den 6 april, men om Agbonifo hinner bli spelklar är oklart.

– Det är för tidigt att säga. När han är tillbaka i träning får vi se hur redo han är, säger han.