Foto: Bildbyrån

Gustav Svensson hyllad inför sista matchen

Rasmus Hjortling
Gustav Svensson gör idag sin sista match i karriären.
Inför den hyllades han av IFK Göteborg.
Bland annat med ett vackert tifo.

Gustav Svensson lägger skorna på hyllan efter säsongen och dagens match mot Peking är ikonens sista i Blåvitt.
Inför matchen så hyllades Gustav Svensson stort.

38-åringen klev ut på Gamla Ullevi tillsammans med sin familj och togs emot med stora applåder och många hejarop från fansen.

Svensson hyllades även av Blåvitt-klacken med ett vackert tifo, där följande budskap fanns med: ”Två decennier på öppet hav – med vind i seglen mot nya horisonter”.

Dagens framträdande är Svenssons 413:e i IFK Göteborg.

