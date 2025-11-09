Gustav Svensson hyllad inför sista matchen
Gustav Svensson gör idag sin sista match i karriären.
Inför den hyllades han av IFK Göteborg.
Bland annat med ett vackert tifo.
Gustav Svensson lägger skorna på hyllan efter säsongen och dagens match mot Peking är ikonens sista i Blåvitt.
Inför matchen så hyllades Gustav Svensson stort.
38-åringen klev ut på Gamla Ullevi tillsammans med sin familj och togs emot med stora applåder och många hejarop från fansen.
Svensson hyllades även av Blåvitt-klacken med ett vackert tifo, där följande budskap fanns med: ”Två decennier på öppet hav – med vind i seglen mot nya horisonter”.
Dagens framträdande är Svenssons 413:e i IFK Göteborg.
