Häcken-toppen: ”Ett stökigt år”

JULINTERVJUN. Skador och formdippar har präglat Häckens 2025.

Nu hoppas sportchefen Erik Friberg att trenden vänder till 2026.

– Det blir viktigt att vi håller oss friska, säger Häcken-bossen.

Foto: Bildbyrån

Allsvenskan 2024 blev ett stort fiasko för BK Häcken och under fjolårets absolut sista dagar presenterades mannen som skulle få bollklubben tillbaka på rätt väg igen; 47-åriga Jens Gustafsson.

Tränaren kom in med stor erfarenhet från både den allsvenska rivalen IFK Norrköping och från utländska klubbar som Hajduk Split, Pogoń Szczecin och Al Fateh i Saudiarabien. Men debutsäsongen på Hisingen blev allt annat än succéartad.

Efter en säsong som präglats av enorma skadeproblem och manfall i truppen landade Häcken till sist på en tiondeplats i tabellen, sex poäng före Norrköping på kvalplats. Samtidigt som kräftgången i serien pågick fick hisingarna däremot lyfta klubbens första titel sedan 2023 när cupfinalen mot Malmö FF avgjordes på straffar.

Foto: Bildbyrån

Häckens klubbchef, Erik Friberg, blickar nu framåt mot ett år som förhoppningsvis kan bli jämnare än det förra.

Vad tar ni med er från 2025?

– Det har varit ett ganska stökigt år med höga toppar och djupa dalar. Vi har fortsatt att utveckla flera unga spelare från akademin som har tagit steget upp till A-laget, vilket är väldigt positivt.

Vad blir viktigt inför 2026?

– Inför 2026 blir det viktigt att vi håller oss friska och hittar en större jämnhet i våra prestationer.

Friberg. Foto: Bildbyrån

Vad har ni för mål med 2026?

– Målsättningen är att ta oss ut i Europa, och för att lyckas med det behöver vi vinna cupen även nästa år. Samtidigt ska vi fortsätta utvecklas som lag och göra bra saker tillsammans.

Vad är ditt bästa minne från 2025?

– Årets höjdpunkt var cupguldet.