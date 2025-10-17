Häckens glädjebesked: Wembangomo med i truppen

Efter över ett halvårs skadefrånvaro är Brice Wembangomo tillbaka i Häckens matchtrupp till matchen mot IK Sirius.

Högerbacken kan göra sin första allsvenska match sedan i april.



Foto: Bildbyrån

BK Häcken får ett efterlängtat tillskott i truppen. Högerbacken Brice Wembangomo är tillbaka efter en lång skadeperiod och finns med i matchtruppen inför mötet med IK Sirius.

Den norske ytterbacken, som anslöt från Bodø/Glimt inför säsongen, hann bara spela tre matcher i allsvenskan innan han skadade sig i våras. Nu är han redo för sin första match sedan början av april.

Däremot får Häcken klara sig utan Amor Layouni som missar matchen på grund av en vadskada.

Häcken ligger på nionde plats i allsvenskan inför mötet med elfteplacerade Sirius.