Fifas besked: Förbjuder vattenflaskor på VM

Fifa har infört ett förbud inför det stundande världsmästerskapet.

Detta då publiken inte längre får ha med sig vattenflaskor in på arenorna, till följd av säkerhetsskäl.

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Sommarens VM i USA, Mexiko och Kanada riskerar att bli ett varmt sådant för såväl spelare som publiken.

Däremot kommer inte åskådarna till matcherna att få ta med sig vattenflaskor in på arenorna.

Detta meddelar Fifa med en vecka kvar till VM-premiären, trots att man tidigare gett grönt ljus till att ta med sig vattenflaskor.

Det internationella fotbollsförbundet meddelar att ändringen har skett till följd av säkerhetsskäl samt att flaskor redan är förbjudna på flera arenor som kommer att husera VM-matcher under sommaren.

”Fifa fattade beslutet att förbjuda flaskor för att förebygga risker och skador för spelare och åskådare”, skriver en talesperson till nyhetsbyrån AFP.

Under sommarens turnering kommer det dock att finnas vätskestationer runt arenaområdena.