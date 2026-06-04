Uppgifter: Cancelo överens – stannar i Barcelona

Han tillbringade våren i klubben på lån från Al-Hilal.

Nu kommer João Cancelo att bli Barcelona trogen i flera år till.

Det rapporterar transferexperten Nicoló Schira.

Foto: Bildbyrån

Under sommaren 2024 valde João Cancelo, 32, att lämna Manchester City för spel i saudiska Al-Hilal. Efter ett och ett halvt år i Saudiarabien lånades portugisen in till FC Barcelona under vintern där han spelade 23 matcher och gjorde två mål och fyra assist.

I slutet av mars gjorde uppgifter gällande att Barcelona hade inlett samtal med Al-Hilal om en permanent övergång för Cancelo, som uppgavs vara fast övertygad om att stanna i klubben.

Nu ser det också ut att bli så.

Enligt transferexperten Nicoló Schira är ytterbacken nu överens med ”Barca” om ett avtal som sträcker sig fram till sommaren 2028. För att detta ska bli verklighet behöver dock den katalanska klubben och Al-Hilal komma överens om villkoren för en övergång, då Cancelos kontrakt med den saudiska klubben sträcker sig till 2027.