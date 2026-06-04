Italiensk media: Greenwood har gett grönt ljus till Roma

Han har imponerat under sin tid i Frankrike.

Nu närmar sig den skandalomsusade Mason Greenwood en övergång till Roma, enligt uppgifter.

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Mason Greenwood var en av Manchester United mest lovande spelare för ett par år sedan. Detta samtidigt som han, i oktober 2022, åtalades för flera våldsbrott mot sin flickvän som renderade i att han blev avstängd av ”The Red Devils”.

Åtalen lades dock ner 2023 och sedan dess har engelsmannen spelat för klubbar som Getafe och Marseille, där han har presterat på fotbollsplanen.

Nu ser han ut att vara på väg till Italien. Tidigare har AS Romas tränare, Gian Piero Gasperini, sagts vara angelägen om att knyta till sig 24-åringen under sommarens transferfönster.

Det verkar inte Mason Greenwood ha någonting emot då han, enligt transferexperten Nicoló Schira, har gett grönt ljus till Rom-klubben.

Där uppges engelsmannen skriva på ett kontrakt fram till 2031 och Roma sägs nu förbereda ett första bud till Marseille – som kräver minst 50 miljoner euro för att sälja yttern.