Häckens smäll: Silas Andersen missar matchen mot AIK

BK Häcken får klara sig utan Silas Andersen i helgens allsvenska möte med AIK.

Dansken skadade knät under Europa League-matchen mot Rayo Vallecano och finns inte med i truppen.

Foto: Bildbyrån

Under mitten av andra halvlek i Häckens Europa League-match mot Rayo Vallecano tvingades Silas Andersen bryta matchen på grund av smärta i utsidan av knät. Försiktighetsåtgärder gjorde att han byttes ut för att inte förvärra skadan.

När Häcken under lördagen presenterade truppen inför söndagens allsvenska match mot AIK fanns Andersen inte med.



”Silas Andersen utgår med knäproblem”, skriver klubben på sin hemsida.

Andersen har varit en nyckelspelare för Häcken den här säsongen och har startat 23 av 24 möjliga allsvenska matcher.