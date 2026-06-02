Uppgifter: Beckham vill ha Guardiola i Inter Miami

Pep Guardiola har lämnat Manchester City.

Nu uppger Daily Mirror att David Beckham vill värva Guardiola till Inter Miami.

Pep Guardiola meddelande för några veckor sedan att hans tid i Manchester City var över. Sedan dess har många klubbar varit intresserade av att säkra upp succétränaren.

Nu kommer nya uppgifter från Daily Mirror om att David Beckham, som är delägare i Inter Miami, är intresserade av Guardiola. Beckham har succétränaren på sin lista ööver tränare som kan ta över efter Javier Mascherano.

Det har kommit uppgifter om att Guardiola vill ta ett sabbatsår vilket kan göra det svårt för Beckham och gänget att säkra upp sin toppkandidat.

Inter Miami har sedan tidigare flera stora profiler i laget bland annat Lionel Messi och Luis Suarez.