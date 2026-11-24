Carl Starfelt kan vara tillbaka för Celta Vigo redan den här veckan, enligt uppgifter.

Mittbacken har varit borta i knappt två månader.

Han skadade sig i landslaget i oktober.

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Carl Starfelt skadade låret när Sverige spelade 1–1 borta mot Bosnien och Hercegovina den 2 oktober. Sedan dess har 31-åringen inte spelat, varken för landslaget eller för Celta Vigo.

Nu närmar sig comebacken. Enligt lokaltidningen La Voz de Galicia kan han vara tillbaka redan till torsdagens Europa League-match mot Bournemouth. Annars siktar han på söndagens ligamatch mot Villarreal.

Starfelt har spelat i Celta Vigo sedan 2023, och hans kontrakt går ut efter säsongen.