Djurgården har hittat ersättaren till Jani Honkavaara.

Engelsmannen Sam Saunders tar över som huvudtränare.

– Det är en enorm stolthet, säger han.

Foto: Djurgården fotboll

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För två veckor sedan fick Jani Honkavaara sparken från Djurgården, och sedan dess har Agon Mehmeti och Abel Lorincz lett laget som interimstränare. Nu är ersättaren klar.

Sam Saunders kommer närmast från Brentford, där han ledde klubbens B-lag.

– Det är en enorm stolthet att få bli en del av en så stor förening. Jag har sett passionen i föreningen och kände att jag ville bli en del av den. Så jag är oerhört stolt över att få möjligheten att leda det här laget, och jag kände omgående att det här var rätt val för mig när jag började prata med Maximilian Hahn om Djurgården, säger Saunders på klubbens hemsida.

Engelsmannen om djurgårdssupportrarna.

– Att se Djurgården spela matcher var det som avgjorde beslutet för min del. Atmosfären och passionen med det otroliga publiktrycket som fanns på arenan var enastående. Jag och min ledarstab kommer att göra allt vi kan för att alla tusentals supportrar som är på plats ska få känna glädje och se ett lag som är redo att ge allt de har för den blårandiga tröjan.

– Jag har alltid haft ett stark och öppen relation med Brentfords supportrar. När jag kom till Brentford spelade vi i League Two, så det var mer öppet än det är nu i Premier League. Men även om jag inte kickat en boll i Brentford-tröjan under de tio senaste åren är min relation till supportrarna fortfarande väldigt stark och jag älskar att gå till arenan och se på matcherna. Så jag uppskattar öppenheten som finns i den svenska fotbollen och ser fram emot att lära känna DIF-supportrarna.