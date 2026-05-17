Hamads svar på känsliga frågan kring Bajen och MFF

Jiloan Hamad vann SM-guld som lagkapten i Malmö FF, men är också älskad i Hammarby.

När lagen nu möts kan ”Jille” inte välja sida.

– Två väldigt betydelsefulla klubbar för mig på två helt olika sätt, säger 35-åringen till FotbollDirekt.

Hammarby är en av guldfavoriterna i årets allsvenska. När Jiloan Hamad kom till klubben 2017 som den stora prestigevärvningen var verkligheten i Bajen en helt annan.

Två raka niondeplaceringar sedan uppflyttningen från superettan var där och då ett faktum, men med Hamad in i Bajen blev det en fingervisning i att klubben ville satsa. Redan året därpå var laget nära att vinna SM-guld innan mittfältaren flyttade utomlands på nytt.

– Mycket har hänt i Hammarby sedan jag kom dit 2017. Det lockade mig att få vara med om något nytt. Många var förvånande när jag gick dit från Tyskland, men Hammarby är en så fin klubb och jag tror jag sa det då att Bajen är som en sovande björn som man behöver väcka liv i. Därefter kom både Jesper Jansson och Stefan Billborn in och det har bara blivit bättre och bättre. Hammarby är på en väldigt bra plats nu, säger Hamad till FotbollDirekt.

Vann dubbla SM-guld i MFF: ”För alltid tacksam”

Under söndagen tar Bajen emot Malmö FF och för Hamad är det förstås ett speciellt möte. Det var ju i MFF som Hamad vann SM-guld i som lagkapten 2013 efter att han också varit med och vunnit guld 2010.

– Jag kom till MFF när jag var 17 år. De tog hand om mig så väl. Jag hade sex framgångsrika år där och Malmö är den klubb där jag formades till att bli den spelare som jag blev. Jag är för alltid tacksam för det.

När FD frågar Hamad, som numera jobbar som tv-expert på TV4 efter att ha lagt skorna på hyllan i vintras, av vilken av klubbarna Hammarby och MFF som ligger honom varmast hjärtat är det sarg ut.

– Jag kom till Bajen i ett annat skede av karriären. Jag behövde kärlek, jag behövde komma tillbaka efter en tuff period i Tyskland. Som spelare i MFF och Skåne hade jag alltid jiddrat med Stockholmsgrabbarna när jag mött Stockholmslagen, men det är något speciellt att spela för en Stockholmsklubb. Med det sagt kan jag inte svara på den frågan för båda klubbarna har sin charm. Det är två väldigt betydelsefulla klubbar för mig på två helt olika sätt.



