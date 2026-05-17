Guardiola säger nej till firade: ”Vi har inte tid”

Josep Guardiola stoppar Manchester Citys firande efter segern i FA-cupen.

Han siktar mot att avsluta ligan på bästa möjliga sett.

– Vi har inte tid (för att fira), säger han enligt sajten Goal.

Manchester City vann under lördagen FA-cupen efter att ha besegrat Chelsea med 1–0. Men då stoppade Guardiola firandet.

Anledningen? Han vill ha fullt fokus på de avslutande omgångarna i Premier Leauge där City nu ligger tvåa, två poäng bakom Arsenal, så festen får vänta.

– Hemma (firandet). Inte ens en öl. Nej, nej, nej. Vi har inte tid (för att fira), säger han enligt sajten Goal.

I stället kommer festen äga rum inom kort, då med damlaget som har vunnit ligan.

– Nästa måndag, efter Aston Villa (sista omgången i Premier League), så ska vi fira med damlaget. Klubben har sagt att det blir en parad i Manchester eftersom att vi vunnit med båda lagen.