STOCKHOLM. Fanny Peterson har fått en raketstart i år.

Nu har Hammarby-talangen även fått fira ett cupguld under säsongen 2025/26.

– Det betyder jättemycket verkligen, säger 16-åringen till FotbollDirekt.

I år har Fanny Peterson slagit igenom rejält i Hammarby IF. Den 16-åriga talangen var med och bidrog med flera drömmål i Bajens Europaresa tidigare under säsongen.

Under lördagen ställdes Bajen mot BK Häcken i finalen av svenska cupen. Peterson inledde på bänken men byttes senare in i den 88:e minuten och var på plan när lagkamraten Mari Nyhagen satte segermålet i den andra förlängningskvarten.

Cupsegern blev en revansch efter förlusten i Europa Cup-finalen mot just Häcken.

– Det är verkligen revansch från förra matchen. Man var inte svinglad, men nu är det en helt annan känsla. Jag tycker det är väldigt viktigt att vi vinner matchen för att visa alla att vi verkligen är några att räkna med. Det har snackats så mycket på sociala medier om ranking och allt möjligt, säger Fanny Peterson efter cupsegern.

Hur mycket betyder det att det är mot just Häcken?

– Det betyder jättemycket, verkligen. Vi fick ut det vi ville av den här matchen, vi fick vår revansch och vi fortsätter jobba härifrån bara.

”Jag är på rätt plats”

Peterson tog klivet upp till A-laget som 15-åring i fjol. Förra säsongen fick hon förtroende av den tidigare tränaren Martin Sjögren. Det är den här säsongen som yttern har tagit damfotbollen med storm. Hon har lovordats av huvudtränaren William Strömberg i samband med den starka säsongsstarten.

– Hon har en stor potential, sa Strömberg till FotbollDirekt tidigare i år.

Peterson var en del av Hammarby när cuptiteln säkrades för ett år sedan. Ett år senare stod hon på planen när titeln försvarades. 16-åringen trivs i Bajen och hyllar hela laget efter det senaste cupguldet.

– Det betyder jättemycket för mig och man visar att när man spelar i Bajen vinner man titlar. Jag känner verkligen att jag är på rätt plats och Hammarby är en sådan bra klubb, hela ledarstaben har verkligen gjort ett bra jobb. Jag är jätteglad över att få vara en del av det, avslutar hon.

Härnäst ställs Hammarby mot Malmö FF på onsdag.