Hammarby behöver se upp – VSK bäst i serien

Hammarby tar emot Västerås SK på hemmaplan under söndagen.

Då behöver Bajen vara förbered på många luftdueller.

Där är nämligen VSK:s Frédéric Nsabiyumva bäst i klassen.

Under söndagen ställs Kalle Karlsson mot sin gamla klubb Västerås SK, som numera tränas av hans tidigare assisterande Alexander Rubin.

VSK har tagit sju poäng på de fem första omgångarna, vilket är en stor förbättring från när man var uppe i allsvenskan 2024.

Mantrat då var att VSK skapade många lägen utan att göra mål. Den här säsongen ser det annorlunda ut.