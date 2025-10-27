En seger mot Malmö är allt som krävs.

Då säkrar Hammarby andraplatsen i allsvenskan 2025.

”Bajen” skulle då sluta topp två i två raka säsongen – för första gången på 2000-talet.

Gulddrömmen är över efter Mjällbys spik i kistan i förra omgången och Europa-platsen är redan säkrad, men i kväll har Hammarby en sista sak att spela för. När ”Bajen” gästar Malmö FF på Eleda stadion under måndagskvällen kan den grönvita klubben skriva historia.

Vid en bortaseger mot MFF är Hammarby klar tabelltvåa i allsvenskan 2025 med hela två omgångar kvar att spela. I så fall tar Stockholmsklubben sin andra raka andraplacering efter fjolårets silvermedalj, och med det den andra raka topp två-placeringen i allsvenskan.

Första gången på 25 år

Det skulle vara första gången sedan millennieskiftet som ”Bajen” slutar topp två i allsvenskan två år i rad. Det är också lika många topp två-placeringar som under klubbens tidigare 23 allsvenska säsonger sedan 1993 (etta 2001, tvåa 2003).

Hammarby jublar. Foto: Bildbyrån

Även vid en förlust mot Malmö under måndagen har Hammarby chansen att säkra andraplatsen. Om tredjeplacerade Gais, som spelar mot BP samtidigt som ”Bajens” match, kryssar räcker det med ett oavgjort resultat i Malmö. Om Gais skulle förlora mot BP slutar Hammarby tvåa oavsett resultatet mot MFF.

Matchen mellan Malmö FF och Hammarby startar klockan 19:10 i kväll.

Hammarbys placeringar i allsvenskan sedan 2000

Säsong Tabellplacering 2000 8 2001 1 2002 9 2003 2 2004 6 2005 4 2006 3 2007 6 2008 9 2009 16 2015 11 2016 11 2017 9 2018 4 2019 3 2020 8 2021 5 2022 3 2023 7 2024 2

✔️ Mellan 2010-2014 spelade Hammarby i superettan!