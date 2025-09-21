Hammarby krossade Häcken – tog storseger

Bajen hade inför dagens match chans att ta in lite på Mjällby efter gårdagens missräkning.

Det gjorde Stockholmsklubben komfortabelt.

BK Häcken kördes över med hela 4–0 denna söndag.

Foto: Bildbyrån



Hammarby och Häcken bjöd på en intensiv inledning på 3Arena.



Redan efter en kvart skapade Julius Lindberg oro när han tilläts löpa rakt igenom på djupet. Hans avslut stoppades i sista stund av ett täckande Bajen-ben.

Kort därefter uppstod en kaotisk situation i hemmalagets straffområde. John Dembe snappade upp en felpassning och fick iväg ett avslut från nära håll.

Hammarby svarade med chanser de med. I den 25:e minuten var Montader Madjed nära att spräcka nollan, och efter dryga halvtimmen tvingade Nahir Besara fram ett av matchens vassaste avslut – som gick i stolpen.



Det stod 0-0 när lagen gick till paus.



Men i inledningen av den andra halvleken körde Hammarby över Häcken. På dryga 10 minuter stod det 3-0 till hemmalaget.



Tesfaldet Tekie slog till tidigt och satte 1–0. Bara minuter senare utökade laget ledningen. Kaptenen Nahir Besara friställdes och gjorde sitt åttonde mål på lika många matcher i allsvenskan.



Kort därefter utökade man ytterligare. Skoglund slog in bollen framför mål till Abraham som enkelt kunde lägga in bollen i nät.

Bajen var dock inte klara där, i den för i den 70:e minuten fastställde Montader Madjed slutresultatet till 4–0.

I och med att Mjällby tappade poäng igår så tar nu Bajen in på serieledarna, med sex omgångar kvar så har Stockholmsklubben åtta poäng upp.

