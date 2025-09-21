LIVE: Hammarby – BK Häcken

Hammarby tar emot BK Häcken hemma på 3Arena.

Matchen startar 14.00.

Följ den live med FotbollDirekts reporter här!

Foto: Bildbyrån

Efter 23 allsvenska omgångar har Hammarby IF spelat in 46 poäng och befinner sig på en andraplats i serien.

BK Häcken har i sin tur, efter lika många matcher, spelat in 26 poäng och är på en elfteplats.

Under söndagseftermiddagen tar de grönvita Stockholmslaget mot ”Getingarna” på 3Arena. Matchen har avspark vid 14.00.



