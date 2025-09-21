LIVE: Hammarby – BK Häcken
Hammarby tar emot BK Häcken hemma på 3Arena.
Matchen startar 14.00.
Följ den live med FotbollDirekts reporter här!
Efter 23 allsvenska omgångar har Hammarby IF spelat in 46 poäng och befinner sig på en andraplats i serien.
BK Häcken har i sin tur, efter lika många matcher, spelat in 26 poäng och är på en elfteplats.
Under söndagseftermiddagen tar de grönvita Stockholmslaget mot ”Getingarna” på 3Arena. Matchen har avspark vid 14.00.
