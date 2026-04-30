Hammarbys bakslag: Tekie väntas missa matchen mot Västerås

Tesfaldet Tekie har varit skadad och inte spelat på månader.

Nu har han åkt på en ny smäll och väntas missa VSK-mötet.

Hammarby ska möta Västerås på söndag. Då ser Hammarby ut att ha åkt på ett bakslag.

Tesfaldet Tekie, som har saknats från spel på grund av skada de senaste månaderna, skadade sig under torsdagens träning och nu ser mittfältaren ut att missa matchen mot VSK.

– Jag vet inte exakt vad det är, men han fick en smäll i träning och vi måste undersöka det, säger Kalle Karlsson till Fotbollskanalen.

Kalle Karlsson kan även bekräfta för Fotbollskanalen att reservmålvakten Felix Jakobsson och mittfältaren Sourou Kone har åkt på smällar och missar även dem matchen mot Västerås.