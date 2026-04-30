Relationen till Isaksson i dag: ”Han tog det väldigt dåligt”

De konkurrerade med varandra både i Djurgården och landslaget, men där Andreas Isaksson alltid var etta när han var skadefri – förutom en kort tid sommaren 2002 när Rami Shaaban petade stjärnmålvakten.

Han la skorna på hyllan 2012 efter en skadedrabbad tid i Hammarby.

I stället är det i Djurgården som Rami Shaaban främst är förknippad med kring den allsvenska fotbollen.

Shaaban kom till Blåränderna efter allsvenska degraderingen 1999, handplockad av Sören Åkeby som han hade haft i Nacka dit han också värvades till Djurgården ifrån.

Shaaban var Djurgårdens förstamålvakt i superettan 2000, men tappade sin plats i allsvenska återkomsten 2001 då Dif värvat in supertalangen Andreas Isaksson från Juventus.

Men sommaren 2002, efter att Isaksson kommit hem som tredjekeeper under VM-slutspelet i Japan/Sydkorea, valde tränarduon Åkeby/Zoran Lukic att peta sin upphaussade målvakt. I stället fick Shaaban chansen i Stockholmsderbyt mot Hammarby och det blev succé direkt.

Efter derbyviktorian fortsatte Shaaban stå och Isaksson satt bänk – tills att Arsenal smått chockartat värvade Shaaban i slutet av sommarfönstret.

Så här 24 år senare berättar Shaaban att Isaksson inte tog petningen i Djurgården bra.

– När jag konkurrerade ut Andreas så tog han det väldigt dåligt, säger Shaaban i Offsides podcast ”Drömelvan” och tillägger:

– Men han var ung då ska sägas till hans försvar, väldigt ung.

Höll nollan i VM-premiären – petades ändå av Isaksson

I Arsenal gjorde Shaaban snabbt succé och startade i Champions League i skadade David Seamans frånvaro – men på julafton 2002 bröt svensken benet och det dröjde innan Isaksson skulle få tillbaka sin konkurrent, men den här gången då i landslaget.

För inför VM 2006 gjorde Shaaban, som då spelade i norska Fredrikstad, landslagsdebut i en genrepsmatch mot Finland. Väl i VM-premiären mot Trinidad & Tobago var det Shaaban som stod – efter att Kim Källström skjutit en stenhård boll i Isakssons huvud på träning under uppladdningen i Tyskland.

Shaaban höll nollan i VM-premiären, men petades ändå i resterande matcher under slutspelet av Isaksson som då var redo för spel igen. Den följetången blev vardagsmat för Shaaban under sina två år i landslaget innan han fasades ut som 33-åring efter EM 2008.

– Jag spelade hela EM-kvalhösten 2006 och släppte knappt in ett mål, men när Andreas blev frisk igen spelade han där kaosmatchen på Parken mot Danmark 2007. Då insåg jag att det inte spelar någon roll vad jag gör, Lasse Lagerbäck såg ”Isak” som förstavalet och det var bara att acceptera. Det var ju en ära bara att få vara med i landslaget.

Shaaban tog petningen i landslaget bättre än vad Isaksson gjorde i Djurgården. Relationen de två emellan är dock inte dålig – tvärtom.

– Vi spelade en veteranmatch tillsammans för inte så längesedan och jag tycker vi hade en jättebra kemi när vi konkurrerade i landslaget vilket underlättade. När vi ses är det som gamla tider, säger den i dag 50-årige Shaaban i podcasten.