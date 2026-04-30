Emerys mäktiga bedrift – gör sin sjunde (!) semifinal

Unai Emery har gjort Europa League till sin turnering.

Ikväll kommer han bättra på sitt egna rekord.

Spanjoren kommer då göra sin sjunde semifinal.

Sedan Uefa-cupen blev Europa League 2010 har en tränare mer än någon annan dominerat tuenringen. Vi pratar såklart om Unai Emery. Spanjoren har vunnit turneringen hela fyra gånger, tre med Sevilla och en med Villarreal.

Men Emery är inte nöjd där. Ikväll ställs hans Aston Villa mot Nottingham Forest i en ny semifinal av spanjorens favoritturnering.

I och med det kommer 54-åringen leda sitt femte lag i sin sjunde Europa League-semi. Ingen annan tränare är ens i närheten att mäta sig med Emery i det avseendet.

Jorge Jesus, Rafa Benitez och Xabi Alonso har samtliga tränat i tre semifinaler i Europa League. Närmre än så kommer ingen Emery rekord.

Spanjoren har därtill bara missat att avancera till final vid ett tillfälle, med Valencia 2012. Det är framförallt goda nyheter för Aston Villa, som är på jakt efter sin första Europafinal på 44 år.

Aston Villa spelar mot Nottingham Forest på City Ground ikväll klockan 21:00.

Unai Emerys samtliga Europa League-semifinaler

2025/26 – Aston Villa

2020/21 – Villarreal

2018/19 – Arsenal

2015/16 – Sevilla

2014/15 – Sevilla

2013/14 – Sevilla

2011/12 – Valencia