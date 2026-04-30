Klart: Kobbie Mainoo skriver nytt kontrakt

Det har spekulerats om tidigare men nu står det klart.

Kobbie Mainoo förlänger sitt avtal med Manchester United till 2031.

Det bekräftar BBC.

Kobbie Mainoo har tagit en ordinarie plats på Manchester Uniteds mittfält den här säsongen. Samtidigt var han tidigare kontrakt med klubben nära att löpa ut.

Det har tidigare ryktats om ett nytt avtal för den egenfostrade mittfältaren. Nu är det bekräftat. 21-åringen har skrivit på ett. yrt avtal som knyter honom till Man United fram till 2031.

Sedan Ruben Amorim lämnade klubben i januari har Mainoo startat alla ligamatcher förutom en under Michael Carrick. Samtidigt har mittfältaren återtagit sin plats i det engelska landslaget, efter en period utanför truppen.

Kobbie Mainoo har än så länge spelat 98 tävlingsmatcher för Manchester United.