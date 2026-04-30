Supporter döms till fängelse – efter rasism mot Marcus Rashford

Marcus Rashford utsattes för rasistiska tillmälen från publiken under en match i september.

Nu stängs den skyldiga supportern av i nio månader, enligt ESPN.

Det var i samband med Barcelonas möte borta mot Real Oviedo den 25 september som tråkiga scener utspelade sig. En hemmasupporter riktade rasistiska tillfällen mot Barcas engelska anfallare Marcus Rashford.

Nu, knappt sju månade senare, har domen mot den skyldiga supportern fallit. Enligt den döms supportern till nio månaders villkorligt fängelse, samt till böter på 900 euro – motsvarande cirka 9 700 svenska kronor.

Domen förkunnar att personen har valt att ”kränka människors värdighet på rasistiska grunder”. Den dömda supportern har accepterat sitt straff.

Marcus Rashford är lång ifrån ensam om att ha utsatts för rasism i La Liga. Real Madrid-stjärnan Vinicius Junior har vid flera tillfällen fått glåpord riktade mot sig i, både från spelare och supportar.

Även spelare som Samuel Chukwueze i Villarreal och Iñaki Williams i Athletic Bilbao har utsatts för rasism de senaste åren.

Det är inte heller första gången för Rashford. Efter att England förlorat EM-finalen på hemmaplan 2021 fick anfallaren, tillsammans med flera andra spelare, ta emot rasism via sociala medier efteråt. Även det fallet ledde till en fängelsedom.