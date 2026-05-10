Han blir Djurgårdens festfixare: ”Tror sig känna massa folk”

SOLNA. Djurgårdens första allsvenska derbyseger mot AIK på tre år ska firas.

Festfixare enligt Mikael Marqués blir Daniel Stensson – och Jacob Rinne är inte förvånad.

– Han tror sig känna massa folk, men han kan få ta det, det är skönt att slippa det ansvaret, säger målvakten och ler.

6-0 hemma mot IFK Göteborg följdes upp med 4-2 i det glödheta derbyt mot AIK inför drygt 46 000 åskådare.

Djurgården har prickat formen i maj månad och efter första allsvenska derbysegern mot Gnaget på tre år blir det fest i kväll – eller? Mikael Marqués var inte säker i den mixade zonen.

– Vi får se om det blir att dra ut i kväll, jag vet inte. Det är Stensson som har koll på det där. Jag går hem och vilar, sedan får vi se, säger Djurgårdens 3-1-skytt.

Daniel Stensson sa efteråt att han kommer bjuda med den forne sportchefen Bosse Andersson till firandet på Sturehof, något som Jacob Rinne gläds över.

– Då blir det väl Chablis och skaldjursplatå, men det blir nog bra om Bosse kommer, säger målvakten och tillägger:

– Och Keita då som var här i dag. Han skötte segersången i omklädningsrummet efteråt.

Kosugi nekade intervju – hänvisade till Frankfurt

Rinne pratar förstås om Keita Kosugi som i vintras lämnade Djurgården för Bundesligaklubben Frankfurt men som nu var tillbaka i Sverige för att se derbyt då japanens lag spelade mot Dortmund i fredags.

Kosugi tackade dock nej till intervju efteråt och hänvisade till att han inte har tillåtelse att göra intervjuer utan Frankfurts godkännande.

– Det är tur att de har ordning på det, säger Rinne skämtsamt när han får höra om tyska klubbens hårda mediadirektiv.

Rinne blir också på bra humör när han får höra att det enligt Marqués är Stensson som är kvällens festfixare.

– Han tror sig känna massa folk och så, men jag ger honom det. Han kan få ta det. Det är skönt att slippa det ansvaret.