Här är årets lag – målsprutan petad: ”Han borde vara med”

Årets FD-elva är här.

FortbollDirekts Fredrik de Ron och Mattias Eckerman diskuterar säsongens bästa spelare.

✔️ Målkungen petad: ”Inte Gais bästa spelare – håller dem högre”.

✔️ Gais utan representanter: ”Anmärkningsvärt”.

✔️ Stjärnspelaren saknas: ”Han var bättre i fjol”.

Allsvenskan 2025 är över och det har blivit dags att summera årets absolut bästa spelare.

Efter varje omgång av allsvenskan har FotbollDirekt tagit ut de elva bästa spelarna på varje position. Nu står det klart vilka spelare som har blivit uttagna flest gånger under året och FotbollDirekt kan därmed presentera årets FD-elva.

I studion diskuterar Fredrik de Ron och Mattias Eckerman samtliga spelare som har fått en plats i årets elva. I det tredje och sista avsnittet avhandlas anfallspositionen och duellen mellan skyttekungarna August Priske och Ibrahim Diabate. Dessutom diskuterar de vilka spelare som nästan tar sig in i årets elva.