Har blivit nummer ett i Sirius: ”Inte många som kan klaga”

Isak Bjerkebo har fått en drömstart på säsongen.

Fyra mål på de tre inledande matcherna i Sirius.

– Det har faktiskt varit otroligt skönt, säger yttern till FotbollDirekt.

IK Sirius har fått en glödhet start på säsongen i allsvenskan. Obesegrade i de tre första matcherna och tog senast en seger i Arosderbyt mot Västerås SK. Då hette en av förgrundsfigurerna Isak Bjerkebo.

23-åringen gjorde dubbla mål och noteras därmed för fyra mål hittills.

– Det är otroligt skönt. Alla som spelar fotboll, oavsett om man är back, mittfältare eller anfallare, gillar att göra mål och att få starta säsongen så här, på detta sätt, det har faktiskt varit otroligt skönt, säger Isak Bjerkebo till FotbollDirekt.

Vänsterytterns båda mål gjordes på straffspark. Tidigare i våras nätade han från elva meter i cupkvarten mot IFK Göteborg – och blev matchvinnare. Nu har Bjerkebo blivit Sirius givna straffskytt.

– Det har varit skönt att sätta dem som jag har tagit nu detta året. Jag skulle väl säga att jag har förtjänat min plats som straffskytt nu, än så länge. Så jag hoppas att jag kan sätta dem som vi får detta året. Jag har fått en skön start där så jag tror inte det är många som kan klaga på mig nu.

”Mycket familj och vänner på plats”

Under onsdagen ställs Sirius mot Malmö FF, som efter en missräkning mot Öis, tagit två raka segrar.

– Det är alltid svårt att komma ner och möta Malmö på Eleda med det trycket som blir där nere. Det kommer bli en otroligt fartfylld match tror jag. De vill gå framåt på hemmaplan, de vill få med publiken med snabb återerövring och snabba anfall, säger Bjerkebo och fortsätter:

– Jag tror det kommer bli en fartfylld match med många lägen. Det gäller att vi också kan såra dem när vi får våra lägen och kunna försvara bra när vi blir låga i perioder.

Vad innebär det att de saknar en spelare som Pontus Jansson?

– Såklart otroligt tungt. Det är en sådan skada som man inte önskar någon. Alla vet hur mycket han betyder för Malmö där nere så det är klart att det blir ett otroligt tapp för dem. Men det finns också spelare där i Malmö som nog vill komma in och ta sin chans. Det är klart att det är ett tapp, men jag tror också att de kan ersätta honom hyfsat bra i alla fall.

För Bjerkebo blir det en speciell match då han fostrades i MFF:s akademi innan han gick vidare till Kalmar FF via Varberg och sedan Sirius.

– Det är alltid lite känslor när jag ställs mot Malmö i och med att jag har blivit fostrad där som spelare. Jag har spelat där många år när jag var liten och att det är mycket familj och vänner på plats. Det är lite spänt men det ska framförallt bara bli kul, avslutar han.

Matchen mellan Malmö FF och IK Sirius startar 19.00.