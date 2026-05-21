Larsson om Stroud: ”Kanske spelar hela säsongen”

Elliot Stroud fortsätter att väcka intresse efter succén i allsvenskan och VM-uttagningen.

Mjällbys sportchef Hasse Larsson bekräftar att klubbar följer VM-spelaren – men utesluter inte att 23-åringen lämnar redan i sommar.

– Man vet aldrig, säger han i TV4.

Elliot Strouds framfart i allsvenskan har inte gått obemärkt förbi. Han har länge dragit till sig intresse från andra klubbar – och enligt sportchefen Hasse Larsson finns det fortsatt ett tydligt intresse kring spelaren.

– Det finns, absolut. Men inget konkret ännu. Han spelar på hos oss ett tag till och kanske hela säsongen. Vi får se, säger Larsson i TV4:s sändning i halvtid i matchen mellan Elfsborg och Mjällby.

Mjällbys tränare Karl Marius Aksum har tidigare hyllat Stroud stort och kallat honom allsvenskans överlägset bästa spelare. Samtidigt återstår det att se om klubben lyckas behålla 23-åringen över hela säsongen.

På frågan om sannolikheten att Stroud blir kvar året ut ger Larsson ett svävande besked.

– Det är nog beroende på hur långt Sverige går i VM, vad han känner och om det kommer något bud från någon topp fem-liga. Man vet aldrig.

Mjällby kan också tvingas hantera intresse kring fler spelare under transferfönstret. Någon större spelarutflykt räknar dock inte Larsson med.

– Vi kommer inte släppa mer än en eller två, säger han och fortsätter:

– Vi får ersätta dem som lämnar.